Пятилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка выжила после падения из окна восьмого этажа жилого дома в Ульяновске. Ребёнка госпитализировали с травмами, а прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

ЧП случилось 24 октября в Железнодорожном районе города. Как уточнили в региональном УМВД, пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности о её состоянии пока не раскрываются.

Прокуратура Железнодорожного района выяснит, соблюдались ли требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В частности, проверка затронет работу органов системы профилактики детской безнадзорности.

Следователи также устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход их работы и результаты прокурорской проверки находятся на контроле надзорного ведомства региона. Что именно предшествовало падению девочки, пока неизвестно.

После происшествия полицейские напомнили об опасности открытых окон для маленьких детей. Правоохранители рекомендуют устанавливать специальные фиксаторы, не оставлять рядом с подоконниками мебель, по которой ребёнок может забраться наверх, и не рассчитывать на прочность москитных сеток.

Ранее Life.ru рассказывал о двухлетнем мальчике, который выпал из окна пятого этажа в Москве. Ребёнок получил тяжёлые травмы, его доставили в больницу. В августе похожий случай произошёл в Саратовской области: двухлетний малыш выжил после падения с пятого этажа. Следственный комитет организовал доследственную проверку.