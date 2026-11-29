Следы крови и пота могут оставаться на одежде даже после нескольких стирок, а неправильно выбранная температура воды только усложняет их удаление. Старший технолог-разработчик GRASS Сергей Журилов рассказал Life.ru, почему обычный порошок не всегда справляется с застарелыми загрязнениями и какие средства помогут вернуть вещам чистоту.

По словам специалиста, свежие пятна удалить гораздо проще, чем старые. При стирке загрязнений органического происхождения в горячей воде белки могут сворачиваться и прочнее закрепляться в волокнах ткани. Кроме того, со временем остатки органических веществ окисляются, из-за чего следы приобретают жёлтый или коричневый оттенок.

Обычный стиральный порошок также не всегда справляется с жировыми компонентами загрязнений, которые остаются на одежде после контакта с потом. Постепенно на таких участках скапливается пыль, а пятна становятся темнее и заметнее. Поэтому для их удаления может потребоваться предварительная обработка специальными средствами.

Как отстирать пятна крови

Для удаления следов крови технолог рекомендует сначала замочить вещь в холодной воде с добавлением соли. На литр воды, по его словам, достаточно пары столовых ложек. При этом главное — избегать высокой температуры, которая может затруднить последующее выведение загрязнения.

При температуре выше 40 °C белок в крови деформируется и связывается с волокном прочнее. Именно поэтому кровь и пот сначала обрабатывают холодной водой. Только после удаления основной части загрязнения можно приступать к стирке по ярлыку на изделии. Сергей Журилов Старший технолог-разработчик GRASS

Если замачивание не помогло полностью избавиться от пятна, специалист советует рассмотреть использование окислителя. Одним из распространённых средств для удаления следов крови является перекись водорода, однако она способна обесцвечивать отдельные участки ткани. Особенно осторожно её следует применять на цветных и деликатных материалах.

В качестве альтернативы технолог предложил кислородные пятновыводители, подходящие для конкретного типа ткани. Перед обработкой необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить действие средства на незаметном участке одежды.

Как избавиться от жёлтых пятен пота

Пот сам по себе обычно не оставляет ярких цветных следов, однако при взаимодействии с компонентами дезодоранта и другими веществами на одежде могут появляться стойкие жёлтые пятна. Особенно часто проблему связывают с солями алюминия, которые входят в состав некоторых антиперспирантов. Обычный порошок не всегда справляется с такими загрязнениями, поскольку в них присутствуют минеральные компоненты.

Для удаления налёта Журилов предложил попробовать девятипроцентный уксус или раствор лимонной кислоты, предварительно убедившись, что материал допускает подобную обработку. На белых хлопковых вещах также можно использовать пасту из соды и перекиси водорода. При этом эксперт отметил, что домашние методы не всегда обеспечивают тот же результат, что специализированная бытовая химия.

«Также категорически нельзя смешивать разные агрессивные средства. Например, аммиак с хлорсодержащими средствами выделяет токсичный газ. Любую обработку лучше проводить в проветриваемом помещении и в перчатках», — предупредил специалист.

Если жёлтые пятна появились давно, а ткань в местах загрязнения стала плотнее на ощупь, может потребоваться более интенсивная обработка.

«Для таких целей идеально подойдёт пятновыводитель на основе активного кислорода, который работает при низких температурах и не требует кипячения. Активный кислород выделяется постепенно, проникая в волокна и удаляя следы пота и желтизны», — отметил Журилов.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда одежду лучше отдать в химчистку

По словам Журилова, даже сильные загрязнения во многих случаях удаётся удалить, если материал достаточно устойчив к воздействию чистящих средств. Однако при работе с деликатными тканями — шёлком, шерстью и вискозой — дополнительная обработка может привести к повреждению волокон или изменению цвета. Поэтому перед выведением пятен необходимо изучить рекомендации по уходу на ярлыке изделия.

Если производитель ограничивает стирку, замачивание или использование отбеливателей, эксперт советует отказаться от домашних экспериментов и обратиться в химчистку. Это поможет избежать повреждения одежды при попытке удалить застарелые следы. Бережный уход за материалом также позволит продлить срок службы вещей.