Администрация торгово-развлекательного центра «Седанка Сити» во Владивостоке опровергла сообщения о падении лифта с техническим специалистом. По версии руководства комплекса, пострадавший мужчина был обычным посетителем, который по собственной неосторожности оказался в шахте. Об этом ТАСС сообщили в отделе маркетинга торгового центра.

«Пострадавший мужчина по собственной неосторожности оказался в шахте лифта и в результате получил травму. Сотрудники администрации и охраны оперативно помогли человеку выбраться из шахты, вызвали медиков и оказали посетителю необходимую поддержку до их приезда», — заявили представители ТРЦ.

В администрации подчеркнули, что происшествие не связано с неисправностью подъёмного оборудования. По утверждению руководства торгового центра, 23 ноября все лифты работали в штатном режиме, технических сбоев зафиксировано не было.

Однако ранее прокуратура Приморского края представила другую предварительную версию произошедшего. По данным надзорного ведомства, травмы получил мужчина, который занимался обслуживанием лифтового оборудования. После сообщений о происшествии прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда и безопасности эксплуатации подъёмников.

Тем временем состояние пострадавшего вызывает серьёзные опасения. В региональном Минздраве сообщили, что мужчину госпитализировали в реанимацию с повреждениями, характерными для падения с высоты. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

В полиции Приморского края также подтвердили поступление заявления о происшествии. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Таким образом, обстоятельства случившегося остаются невыясненными. Администрация ТРЦ настаивает на версии о неосторожности посетителя, тогда как прокуратура проверяет информацию о травмировании специалиста во время выполнения работ.

Ранее Life.ru сообщал о падении лифта с женщиной в одном из торговых центров Москвы. Тогда пострадавшая получила травмы, а столичная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия.