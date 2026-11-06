«Рабское смирение»: Киевляне раскрыли, почему терпят произвол на фоне скандала с тайными пытками
Kp.ru: Киевляне заговорили о «рабском смирении» после скандала с пыточной ВСУ
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Жители Киева всё чаще говорят о страхе перед силовиками и собственном бессилии на фоне скандала с предполагаемой тайной пыточной для военнослужащих под украинской столицей. Некоторые называют происходящее «рабским смирением» и признаются, что опасаются открыто протестовать против действий властей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на переписку с киевлянами и комментарии в социальных сетях.
«А что толку, если мы сейчас выйдем с плакатиками? Нас тут же скрутят силовики и обвинят в пособничестве россиянам», — объяснил один из собеседников издания.
Недовольство, по словам собеседников издания, усиливают постоянные перебои с электричеством и водоснабжением. Жители рассказывают о сутках без воды, испорченной из-за скачков напряжения бытовой технике и растущих расходах. На этом фоне призывы властей сохранять стойкость вызывают у части горожан раздражение.
«Государства у нас нет. А, в общем-то, его не было все эти годы», — поделилась своим мнением одна из жительниц Киева.
Отдельную дискуссию спровоцировали результаты опросов Киевского международного института социологии о готовности украинцев терпеть войну. В сентябрьском исследовании 72% опрошенных жителей Киева заявили, что готовы терпеть её столько, сколько потребуется. Некоторые собеседники противопоставили эти цифры страху перед мобилизацией и сообщениям о предполагаемом насилии над военнослужащими, назвав общественную реакцию смирением.
Напомним, 2 ноября выяснилось, что в подвале дома под Киевом удерживают и избивают людей. Одной из первых об этом рассказала врач Валентина Молодая, которая приехала к тайной тюрьме оказать нуждающимся помощь, информацию о творящемся там насилии ей передали знакомые, чьи близкие попали в застенки. Позже у стен тайной тюрьми начался бунт — украинцы требовали призвать палачей к ответственности. Вызволить удалось нескольких человек, в том числе 14-летнего избитого ребёнка. Полиция разогнала митинг. Сейчас Валентину Молодую арестовали, обвинив в «провокации». Позже в СИЗО попали и участники протеста.
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