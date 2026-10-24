Радиационный фон в Орле находится в норме после ракетной атаки на химзавод

Радиационный фон в обследованных районах Орла после ракетной атаки ВСУ на химзавод соответствует естественным значениям. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Румянцева.

Специалисты провели замеры прежде всего в зоне возникшего пожара. Проверка также охватила Наугорское шоссе и несколько адресов на улице Картукова.

«Уровень радиационного фона составил 0,10–0,12 микрозиверт в час, что соответствует естественному радиационному фону», — сообщил Румянцев.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Советском районе Орла вечером 23 октября. На территории завода вспыхнул серьёзный пожар, который удалось потушить. Спасатели извлекли из-под завалов тела трёх погибших. Пятеро пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.