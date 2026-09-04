РАЭК и «Коммерсантъ» учредили премию «КодЪ»для ИТ-журналистов

Авторы и редакции могут до 3 ноября подать работы, опубликованные в 2026 году, на новую премию «КодЪ». Конкурс учредили издательский дом «Коммерсантъ» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

«КодЪ» станет первой профильной секцией Премии Рунета, полностью посвящённой журналистике о технологиях, цифровой среде и интернет-индустрии. Участвовать могут федеральные и региональные СМИ, штатные журналисты и независимые авторы.

В основном блоке предусмотрены пять номинаций: «Технологии как бизнес», «Цифровой код», «Человек в цифре», «Прорыв года» и «Цифровой интеллект». Жюри рассмотрит аналитику ИТ-рынка, материалы о разработке и инфраструктуре, публикации об этике искусственного интеллекта, цифровых правах и влиянии технологий на общество.

Отдельной категорией стала «Премия DOT-журналистика», учреждённая при поддержке Координационного центра доменов .RU/.РФ. Она предназначена для работ о кибербезопасности, доменных именах и устройстве интернет-инфраструктуры.