РАЭК и «Коммерсантъ» учредили премию «КодЪ»для ИТ-журналистов
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Авторы и редакции могут до 3 ноября подать работы, опубликованные в 2026 году, на новую премию «КодЪ». Конкурс учредили издательский дом «Коммерсантъ» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
«КодЪ» станет первой профильной секцией Премии Рунета, полностью посвящённой журналистике о технологиях, цифровой среде и интернет-индустрии. Участвовать могут федеральные и региональные СМИ, штатные журналисты и независимые авторы.
В основном блоке предусмотрены пять номинаций: «Технологии как бизнес», «Цифровой код», «Человек в цифре», «Прорыв года» и «Цифровой интеллект». Жюри рассмотрит аналитику ИТ-рынка, материалы о разработке и инфраструктуре, публикации об этике искусственного интеллекта, цифровых правах и влиянии технологий на общество.
Отдельной категорией стала «Премия DOT-журналистика», учреждённая при поддержке Координационного центра доменов .RU/.РФ. Она предназначена для работ о кибербезопасности, доменных именах и устройстве интернет-инфраструктуры.
Один соискатель сможет участвовать максимум в трёх номинациях, подав в каждую не более одной работы. Оценивать публикации будут представители ИТ-компаний, медиарынка и профильных организаций. Победителей определят до 1 декабря, а награды вручат в декабре на церемонии Премии Рунета — 2026.
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