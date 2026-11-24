Россия наращивает темпы производства баллистических ракет, выпуская по одной каждые пять часов. С такой оценкой выступил министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

На фоне озвученных оценок Хмара призвал западных партнёров ускорить поставки вооружений Киеву. Среди главных приоритетов он назвал укрепление противовоздушной обороны, авиации и развитие беспилотных систем.

Ранее о росте российского военного производства заявил командующий 45-й танковой бригадой бундесвера Кристоф Хубер. Между тем сами США, по информации The Wall Street Journal, столкнулись с трудностями при наращивании выпуска ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Одной из причин стал дефицит специального сырья из Франции.