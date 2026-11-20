Ракета ударила по окраине города Кешм на юге Ирана. О попадании сообщило агентство Tasnim, возложившее ответственность за атаку на США и Израиль.

По информации иранских журналистов, снаряд достиг территории одноимённого острова в пятницу, 20 ноября, в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Данные о возможных разрушениях и других последствиях происшествия пока не приводятся.