Ракета ударила по острову Кешм на юге Ирана
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Ракета ударила по окраине города Кешм на юге Ирана. О попадании сообщило агентство Tasnim, возложившее ответственность за атаку на США и Израиль.
По информации иранских журналистов, снаряд достиг территории одноимённого острова в пятницу, 20 ноября, в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Данные о возможных разрушениях и других последствиях происшествия пока не приводятся.
Напомним, ещё 3 ноября появились сообщения об американских ударах по объектам противовоздушной обороны на Кешме. По информации NewsNation, целями стали радиолокационные станции и ракетные установки, а в Вашингтоне такие действия объясняли необходимостью защитить своих военных. Несколько дней спустя на острове вновь раздались взрывы, однако Tasnim со ссылкой на местный источник опровергло сообщения о ракетных попаданиях.