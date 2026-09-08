Раненный под Саратовом офицер намерен вернуться в строй после покушения

Российский военнослужащий, пострадавший при покушении в Саратовской области, рассчитывает после выздоровления вернуться к выполнению боевых задач. Об этом ТАСС рассказал Герой России, председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Александр Янклович.

Янклович подчеркнул, что речь идёт о профессиональном командире, которого высоко ценят сослуживцы.

«Пусть враги не рассчитывают на то, что те задачи, которые этот человек выполнял, остановятся — они не остановятся», — заявил Герой России.

Он также отметил, что коллеги и подчинённые переживают за раненого военнослужащего и ждут его возвращения. По словам Янкловича, сослуживцы поддерживают офицера и надеются на его скорое восстановление.