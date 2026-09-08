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Опубликовано 8 сентября, 13:48

Раненный под Саратовом офицер намерен вернуться в строй после покушения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский военнослужащий, пострадавший при покушении в Саратовской области, рассчитывает после выздоровления вернуться к выполнению боевых задач. Об этом ТАСС рассказал Герой России, председатель комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Александр Янклович.

Янклович подчеркнул, что речь идёт о профессиональном командире, которого высоко ценят сослуживцы.

«Пусть враги не рассчитывают на то, что те задачи, которые этот человек выполнял, остановятся — они не остановятся», — заявил Герой России.

Он также отметил, что коллеги и подчинённые переживают за раненого военнослужащего и ждут его возвращения. По словам Янкловича, сослуживцы поддерживают офицера и надеются на его скорое восстановление.

ФСБ показала видео задержания молдаванина, стрелявшего в военного под Саратовом
ФСБ показала видео задержания молдаванина, стрелявшего в военного под Саратовом

Ранее сообщалось о покушении на российского военного в Саратовской области. В причастности к нападению подозревают гражданина Молдавии. Ранее Life.ru рассказывал о его задержании. По версии ФСБ, подозреваемый произвёл по офицеру не менее шести выстрелов. Военнослужащему своевременно оказали медицинскую помощь и доставили его в больницу. Киевские кураторы пообещали молдаванину $70 тыс. за ликвидацию офицера. Сам наёмник уже признал вину.

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Николь Вербер
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