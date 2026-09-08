Задержанный за покушение в Энгельсе молдаванин шесть раз выстрелил в офицера

Стали известны детали покушения на российского военнослужащего в посёлке Пробуждение Саратовской области: преступник произвёл не менее шести выстрелов по машине офицера.

Инцидент произошёл утром 3 сентября 2026 года. Злоумышленник устроил засаду и открыл огонь, когда пострадавший находился в своём автомобиле. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «фигурант произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в российского военнослужащего».

Несмотря на тяжесть ранений, мужчину удалось спасти — оперативно прибывшие медики доставили его в госпиталь, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Нападение на офицера Воздушно-космических сил России было совершено 3 сентября. К частному дому, где находился военный, подъехал неизвестный на мотоцикле. Преступник, скрывший лицо под шлемом, открыл огонь. В результате нападения офицер получил серьёзные огнестрельные ранения в область торса и лица. После покушения СК возбудил дело. Накануне преступник был задержан. Исполнителем оказался гражданин Молдавии Николае Кочу.