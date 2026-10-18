Раньше срока: Курящих женщин предупредили о неочевидных последствиях

Курение может ускорить наступление менопаузы, повреждая фолликулы яичников, рассказала врач-гинеколог, хирург Сабина Ханмирзоева. По её словам, вещества табачного дыма способствуют более быстрому сокращению их запаса.

«У курящих женщин менопауза в среднем наступает раньше, чем у некурящих», — пояснила собеседница «Абзаца».

Связь с хроническим стрессом, недосыпом и нерегулярным питанием менее однозначна. Эти факторы способны нарушать гормональную регуляцию и менструальный цикл, однако доказать, что именно они приближают естественную менопаузу, непросто.

Медик также обратила внимание на прекращение менструаций после жёстких диет или тяжёлых физических нагрузок. Такой сбой не всегда означает окончательное истощение запаса фолликулов. Влияние экологии и хронической усталости на репродуктивное старение изучается.