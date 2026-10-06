Россиянки всё чаще сталкиваются с климаксом уже в 36 лет

Российские врачи сталкиваются со случаями преждевременного снижения функции яичников у женщин уже в 36 лет. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на специалистов.

Гинеколог Антонина Дорофеева в беседе с каналом связала возможное сокращение репродуктивного периода с хроническим стрессом, недосыпом, сменным графиком, некачественным питанием и вредными привычками. По её мнению, особого внимания требует здоровье жительниц мегаполисов.

Одна из героинь публикации узнала о проблеме в 36 лет во время обследования перед заморозкой яйцеклеток. После стимуляции врачам удалось получить и сохранить всего две яйцеклетки.

При снижении функции яичников до 40 лет врачи говорят о преждевременной недостаточности яичников. Это состояние отличается от естественной менопаузы: работа яичников иногда может сохраняться или возобновляться, поэтому диагноз не означает абсолютной невозможности беременности. Для его установления необходимы обследования, а не только оценка менструального цикла.

Акушер-гинеколог Пироговского университета Лилия Носова подчеркнула важность лечения при подтверждённой недостаточности яичников. Дефицит половых гормонов может отражаться на состоянии костей, мышц и сердечно-сосудистой системы. Гормональную терапию подбирает врач с учётом противопоказаний — одно лишь прекращение менструаций ещё не определяет необходимое лечение.

Ранее гинеколог напомнила, что нерегулярный цикл и приближение менопаузы не исключают беременность. Пока сохраняется овуляция, женщина может забеременеть, поэтому вопрос контрацепции следует обсуждать со специалистом.