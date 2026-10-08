Раскрыта стоимость роскошной виллы Рудковской и Плющенко в Баку

Стоимость виллы Яны Рудковской и Евгения Плющенко в Баку может достигать миллиона долларов, или более 85 миллионов рублей. Такие цены на аналогичную недвижимость выяснил Telegram-канал «Звездач».

Рудковская и Плющенко купили виллу в элитном комплексе. Видео © Telegram /Звездач

Супруги приобрели дом в элитном комплексе Эмина Агаларова, однако точную сумму сделки раскрывать не стали. Речь идёт об особняках на второй береговой линии площадью от 230 до 290 квадратных метров. Согласно официальному прайсу, приобрести такое жильё можно за 450 тысяч — один миллион долларов, что составляет примерно 37,5–85 миллионов рублей.

При этом Рудковская призналась, что благодаря знакомству с Агаларовым семье предоставили скидку. Теперь пара планирует заняться обустройством участка. На территории хотят высадить гранат, яблони и мандарины.

Ранее Life.ru рассказывал, что сын Рудковской и Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, занял десятое место на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Мать назвала своего ребёнка героем, а сам он попросил хейтеров не сравнивать его со звёздным отцом.