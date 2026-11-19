Си Цзиньпин сравнил будущее сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона с полётом мифической птицы Пэн. Необычный образ председатель КНР использовал на открытии саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подобно птице Пэн, расправит крылья и взлетит ввысь, устремившись к безграничным горизонтам развития», — заявил китайский лидер.

Пэн занимает особое место в древнекитайской мифологии. Согласно преданиям, это гигантская птица, олицетворяющая силу, высокие устремления и практически неограниченные возможности. Её образ традиционно связывают с масштабными свершениями и стремлением к новым высотам.

Символичен и выбор места проведения форума. Шэньчжэнь, принимающий участников 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, неофициально называют «городом птицы Пэн». Именно к этому образу Си Цзиньпин обратился, говоря о перспективах регионального сотрудничества.

Саммит проходит 18–19 ноября в южнокитайской провинции Гуандун.