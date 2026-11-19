«Расправит крылья и взлетит»: Си Цзиньпин сравнил будущее АТЭС с мифической птицей
Си Цзиньпин сравнил будущее сотрудничества АТЭС с полётом птицы Пэн
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Си Цзиньпин сравнил будущее сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона с полётом мифической птицы Пэн. Необычный образ председатель КНР использовал на открытии саммита АТЭС в Шэньчжэне.
«Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подобно птице Пэн, расправит крылья и взлетит ввысь, устремившись к безграничным горизонтам развития», — заявил китайский лидер.
Пэн занимает особое место в древнекитайской мифологии. Согласно преданиям, это гигантская птица, олицетворяющая силу, высокие устремления и практически неограниченные возможности. Её образ традиционно связывают с масштабными свершениями и стремлением к новым высотам.
Символичен и выбор места проведения форума. Шэньчжэнь, принимающий участников 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, неофициально называют «городом птицы Пэн». Именно к этому образу Си Цзиньпин обратился, говоря о перспективах регионального сотрудничества.
Саммит проходит 18–19 ноября в южнокитайской провинции Гуандун.
Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин объявил о выделении $20 миллионов на совместные проекты АТЭС. Пекин намерен поддерживать инициативы по развитию сотрудничества в регионе. Кроме того, китайский лидер призвал страны АТР снижать торговые барьеры и расширять инвестиционное взаимодействие, в том числе за счёт цифровизации торговых процессов.
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