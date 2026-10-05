Расследование работы украинских мошеннических кол-центров в Швейцарии может стать поводом для сокращения западной помощи Киеву, полагает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. По его мнению, внимание к аферистам может быть частью подготовки к усилению давления на власти.

«Возможно, всё это делается для того, чтобы оправдать жёсткие политические действия в отношении Владимира Зеленского и его окружения…» — отметил политолог.

Речь, по его оценке, может идти как об урезании поддержки, так и об отказе выделять дополнительные средства. Европейским властям всё сложнее объяснять гражданам необходимость помощи Украине, сообщения о деятельности мошенников лишь осложняют эту задачу.

Для России такая ситуация создаёт преимущества. Сокращение поставок денег и оружия Киеву может приблизить достижение целей СВО, уверен собеседник NEWS.ru.

Ранее швейцарская Neue Zürcher Zeitung рассказала о работе украинских мошеннических кол-центров. Их сотрудники выдавали себя за банковских сотрудников и силовиков, убеждая жертв переводить сбережения. Пострадавших выявили как минимум в 29 странах.