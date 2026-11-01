Когда мы слышим слово «растяжка», большинство автоматически думает о мышцах: они вроде бы «укоротились», их нужно «потянуть» — и проблема решена. Но тело устроено намного сложнее, рассказала Life.ru сертифицированный тренер по растяжке и МФР Мария Ковалёва.

Вся мышечная система буквально упакована в фасции — особую соединительную ткань, которая, если говорить простыми словами, обволакивает всё наше тело, окутывает мышцы, суставы, сосуды, нервные окончания и даже внутренние органы. Мария Ковалёва Сертифицированный тренер по растяжке и МФР

По словам эксперта, представить фасции можно как тонкий, но прочный рулон обоев или как сложную, живую сеть, которая пронизывает всё тело, соединяя между собой, казалось бы, очень далёкие участки. Это не просто внешняя «плёнка» и не упаковка для мышц, а единая трёхмерная система. Если в каком то месте эта сеть перетянута, утолщена или словно «склеена», это неминуемо отражается на всём теле: в одном месте тянет, в другом ограничивается движение, а где то ещё вдруг появляется непонятная боль или усталость.

Когда мы тянемся, мы воздействуем не только на мышцы. Во время растяжки мы работаем не столько с отдельной мышцей, сколько с фасциальной сетью в целом, а через неё — с нервной системой. В фасциях огромное количество рецепторов, чувствительных нервных окончаний, которые постоянно сообщают мозгу, что происходит с телом: где есть натяжение, где — расслабление, где становится больно, а где остаётся безопасно.

«Одно из моих любимых направлений — миофасциальный релиз. Впервые я познакомилась с ним 15 лет назад, и тогда, меня впечатлил один факт — любое напряжение практически моментально отражается на фасции. На ней образуется своего рода «узелок», небольшой фиброзный участок, где ткань становится плотнее, грубее, теряет эластичность. И это напряжение может быть как чисто физическим, так и эмоциональным», — подчёркивает Ковалёва.

Как отмечает тренер, мы могли переусердствовать в фитнес зале, взять слишком большой вес, выполнить сложное упражнение без достаточной подготовки — и фасция отреагирует. Но почти так же она откликается и на переживания: длительный стресс, тревога, подавленные эмоции, привычка всё держать под контролем. Для фасции, по сути, не так важно, какого рода стресс испытал организм — физический или эмоциональный. Она реагирует одинаково тонко, фиксируя его в теле теми самыми микроскопическими «узелками» и участками плотности, которые мы позже ощущаем как зажимы, скованность или хроническое напряжение.

Когда мы тянемся мягко, постепенно, с вниманием к ощущениям, мы не просто «удлиняем мышцу». Мы даём фасциальной сети возможность постепенно размягчаться, восстанавливать скольжение между слоями, улучшать свою гидратацию. Нервная система в это время получает новый опыт: она убеждается, что движение может быть более объёмным и безопасным, что в этой амплитуде уже не нужен прежний уровень защиты. И тогда эффект от растяжки выходит далеко за пределы гибкости: человеку становится легче двигаться, меняется осанка, снижается уровень внутреннего напряжения, а дыхание становится глубже и свободнее.

«Растяжка помогает эмоциональному состоянию при одном важном условии: это должна быть бережная практика. Растяжка, которая строится на принципе «терпеть во что бы то ни стало», только усиливает стресс. Совсем другое дело — когда человек входит в положение постепенно, остаётся в контакте с ощущениями, не сравнивает себя с картинкой в соцсетях и не требует от тела мгновенного результата», — добавила собеседница Life.ru.

В таком случае, подчёркивает она, растяжка превращается в форму телесной терапии: через работу с фасциями мы помогаем нервной системе успокаиваться, учимся отпускать застарелые зажимы, которые годами носили в себе как невидимую броню.

Понимание роли фасций полностью меняет взгляд на тело. Растяжка перестаёт быть узкой задачей «растянуть конкретную мышцу» и становится работой со всей связующей сетью нашего организма, а значит — с целостным образом себя. Тогда это уже не просто дорога к эффектному шпагату, а практика заботы: о теле, о нервной системе и о своём внутреннем состоянии.

А ранее терапевт рассказала, что чрезмерное увлечение протеиновыми батончиками и коктейлями может привести к несбалансированному питанию, а навязчивое стремление соблюдать норму белка — стать признаком расстройства пищевого поведения. При обычном уровне физической активности потребность в белке зачастую можно удовлетворить за счёт привычного рациона. Спортивные добавки могут быть удобны людям с повышенной потребностью в протеине, однако их употребление необязательно для всех.