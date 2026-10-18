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Опубликовано 18 октября, 13:30

Райский остров и океан: Названа стоимость туров на Маврикий в октябре

Туры на Маврикий в октябре стоят от 270 тысяч рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Маврикий привлекает россиян сочетанием семейных отелей, пляжного отдыха и экскурсий, рассказала основатель турагентства Майя Котляр. По её словам, на острове можно совместить хороший сервис у океана с ежедневными поездками по достопримечательностям.

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С января по май 2026 года страну посетили 16 тысяч российских туристов, за весь предыдущий год их было 25 тысяч. Пакетные туры в октябре начинаются от 270 тысяч рублей, по данным АТОР. Виза россиянам не нужна, перелёт из Москвы со стыковкой занимает 15–22 часа.

Отель советуют выбирать внимательно: не все пляжи покрыты белым песком, а некоторые побережья отличаются сильными ветрами. В то же время Маврикий относится к государствам с нулевым индексом терроризма, сообщает «Лента.ру».

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Ранее посольство РФ предупредило россиян об опасности на Маврикии из-за беспорядков. Однако, по данным РСТ, сообщения о блокировке туристов не подтвердились.

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Борис Эльфанд
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