Райский остров и океан: Названа стоимость туров на Маврикий в октябре

Маврикий привлекает россиян сочетанием семейных отелей, пляжного отдыха и экскурсий, рассказала основатель турагентства Майя Котляр. По её словам, на острове можно совместить хороший сервис у океана с ежедневными поездками по достопримечательностям.

С января по май 2026 года страну посетили 16 тысяч российских туристов, за весь предыдущий год их было 25 тысяч. Пакетные туры в октябре начинаются от 270 тысяч рублей, по данным АТОР. Виза россиянам не нужна, перелёт из Москвы со стыковкой занимает 15–22 часа.

Отель советуют выбирать внимательно: не все пляжи покрыты белым песком, а некоторые побережья отличаются сильными ветрами. В то же время Маврикий относится к государствам с нулевым индексом терроризма, сообщает «Лента.ру».