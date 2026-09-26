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Опубликовано 26 сентября, 09:29

Размахивающий ножом мужчина напугал жителей Киева

Мужчина с ножом напугал жителей Киева, разгуливая по улице. Обложка © Telegram / Труха Україна

Мужчина с ножом напугал жителей Киева, разгуливая по улице. Обложка © Telegram / Труха Україна

В Киеве заметили мужчину, который ходит по улице и размахивает ножом. Видео с ним распространяют местные паблики.

Мужчина с ножом напугал жителей Киева, разгуливая по улице. Видео © Telegram / Труха Україна

На опубликованных кадрах мужчина держит в руке предмет, похожий на нож, и размахивает им на улице. Информации о пострадавших пока нет. Также неизвестно, задержали ли мужчину правоохранители и что стало причиной его поведения.

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Украинец напал с ножом на людей в монастыре в Польше, один человек погиб

Ранее Life.ru рассказывал о мужчине с ножом, который устроил переполох на набережной Яузы в Москве. Он размахивал ножом, отказывался выполнять требования спасателей и полиции и некоторое время находился у воды. Позднее мужчина выбросил нож и был задержан правоохранителями. Мотивы его поведения устанавливались уже после задержания.

Больше новостей о преступлениях и резонансных происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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