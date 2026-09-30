Разворота не было: Второй самолёт Flydubai благополучно добрался до Израиля

Самолёт авиакомпании Flydubai, который якобы развернули во время перелёта из Дубая в Израиль, благополучно достиг пункта назначения. Никаких распоряжений о возвращении в ОАЭ экипаж не получал, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Таких команд самолёту не давалось, в настоящее время он прибыл в Тель-Авив согласно расписанию», — подчеркнули там.

Ранее появилась информация, что лайнеру предписали прервать полёт и направиться обратно в аэропорт вылета. Однако собеседник ТАСС опроверг эти сведения, уточнив, что воздушное судно прибыло в Тель-Авив по графику.