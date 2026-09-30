Разворота не было: Второй самолёт Flydubai благополучно добрался до Израиля
Рейс Flydubai прибыл в Тель-Авив вопреки сообщениям о развороте
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Самолёт авиакомпании Flydubai, который якобы развернули во время перелёта из Дубая в Израиль, благополучно достиг пункта назначения. Никаких распоряжений о возвращении в ОАЭ экипаж не получал, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Таких команд самолёту не давалось, в настоящее время он прибыл в Тель-Авив согласно расписанию», — подчеркнули там.
Ранее появилась информация, что лайнеру предписали прервать полёт и направиться обратно в аэропорт вылета. Однако собеседник ТАСС опроверг эти сведения, уточнив, что воздушное судно прибыло в Тель-Авив по графику.
Напомним, утром 30 сентября другой Boeing 737 компании Flydubai подал сигнал о возможном захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Рейс направлялся из Дубая в Тель-Авив, но из-за происшествия на борту приземлился в аэропорту Табука. Позднее стало известно, что оба пилота получили травмы и были госпитализированы, а пассажиры не пострадали.
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