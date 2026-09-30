Второй самолёт из Дубая в Тель-Авив резко развернулся в небе и взял новый курс

Ещё один пассажирский самолёт, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив, развернулся в воздухе и взял обратный курс на ОАЭ. Согласно данным Flightradar24, на этот раз маршрут изменил Boeing 737 MAX 8.

Лайнер успел провести в небе около полутора часов, прежде чем экипаж принял решение прервать перелёт. Причины разворота самолёта в небе пока не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии с самолётом Flydubai, следовавшим по тому же маршруту. Во время полёта борт передал два аварийных сигнала, один из которых указывал на возможную попытку захвата. После этого воздушное судно совершило вынужденную посадку в Саудовской Аравии. Оказалось, что пилоты подрались прямо в кабине.