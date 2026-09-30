Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 13:53

Второй самолёт из Дубая в Тель-Авив резко развернулся в небе и взял новый курс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebius

Ещё один пассажирский самолёт, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив, развернулся в воздухе и взял обратный курс на ОАЭ. Согласно данным Flightradar24, на этот раз маршрут изменил Boeing 737 MAX 8.

Лайнер успел провести в небе около полутора часов, прежде чем экипаж принял решение прервать перелёт. Причины разворота самолёта в небе пока не уточняются.

Самолёт Flydubai повредил хвост во время ЧП с пилотами на рейсе в Тель-Авив
Самолёт Flydubai повредил хвост во время ЧП с пилотами на рейсе в Тель-Авив

Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии с самолётом Flydubai, следовавшим по тому же маршруту. Во время полёта борт передал два аварийных сигнала, один из которых указывал на возможную попытку захвата. После этого воздушное судно совершило вынужденную посадку в Саудовской Аравии. Оказалось, что пилоты подрались прямо в кабине.

Больше новостей об авиапроисшествиях и нештатных ситуациях на борту — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Израиль
  • ОАЭ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar