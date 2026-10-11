Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 13:24

«Реакция на молочные белки»: Врач раскрыла опасность кефира

Врач Никулина: Кефир может вызывать вздутие и боли в животе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кефир может вызывать вздутие, урчание, боли в животе и диарею, предупредила врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина. По её словам, кисломолочный напиток, который считают полезным для пищеварения, подходит не каждому.

«Причиной является непереносимость лактозы или реакция на молочные белки», — пояснила специалист.

«Нельзя зацикливаться»: Фанаты ЗОЖ рискуют подорвать психологическое здоровье
«Нельзя зацикливаться»: Фанаты ЗОЖ рискуют подорвать психологическое здоровье

При ферментации содержание молочного сахара снижается, поэтому кефир иногда переносится легче молока. Однако это не исключает неприятных симптомов. Дискомфорт также возможен при чувствительном желудке и склонности к рефлюксу.

Для нормальной работы ЖКТ важнее разнообразное питание и достаточное количество пищевых волокон. Если кефир вызывает неприятные ощущения, стоит разобраться в причинах, а не просто исключать его из рациона, заключила собеседница «Газеты.ru».

«Изжога, вздутие, гастрит»: Россиян предупредили об опасности любимого напитка
«Изжога, вздутие, гастрит»: Россиян предупредили об опасности любимого напитка

Ранее в Роскачестве объяснили, что овсяный напиток нельзя считать полноценной заменой молоку. Он не содержит лактозы, но обычно уступает по количеству белка. Содержание кальция и добавленного сахара необходимо проверять на этикетке.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar