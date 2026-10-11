«Реакция на молочные белки»: Врач раскрыла опасность кефира

Кефир может вызывать вздутие, урчание, боли в животе и диарею, предупредила врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина. По её словам, кисломолочный напиток, который считают полезным для пищеварения, подходит не каждому.

«Причиной является непереносимость лактозы или реакция на молочные белки», — пояснила специалист.

При ферментации содержание молочного сахара снижается, поэтому кефир иногда переносится легче молока. Однако это не исключает неприятных симптомов. Дискомфорт также возможен при чувствительном желудке и склонности к рефлюксу.

Для нормальной работы ЖКТ важнее разнообразное питание и достаточное количество пищевых волокон. Если кефир вызывает неприятные ощущения, стоит разобраться в причинах, а не просто исключать его из рациона, заключила собеседница «Газеты.ru».

Ранее в Роскачестве объяснили, что овсяный напиток нельзя считать полноценной заменой молоку. Он не содержит лактозы, но обычно уступает по количеству белка. Содержание кальция и добавленного сахара необходимо проверять на этикетке.