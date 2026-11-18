В России предлагают увеличить штрафы до 20 тысяч рублей для родителей, которые умышленно не дают детям общаться с отцом или матерью. Наказание хотят ужесточить для тех, кто скрывает ребёнка от второго родителя или игнорирует судебные решения о порядке встреч. Об инициативе в беседе с Life.ru рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Останина предложила ужесточить наказание для родителей. Видео © Life.ru

По словам депутата, действующие штрафы давно перестали быть действенной мерой. Сейчас за нарушение права ребёнка на общение с родителем предусмотрено взыскание в размере 2–3 тысяч рублей, а за повторный случай — 4–5 тысяч или административный арест до пяти суток. Эти нормы не пересматривались с 2011 года.

Останина пояснила, что депутаты предлагают повысить штраф за первое нарушение до 10 тысяч рублей, а за повторное — как минимум до 15 тысяч. При этом текст законопроекта предусматривает диапазоны от 5 до 10 тысяч и от 15 до 20 тысяч рублей соответственно. Возможность пятисуточного ареста сохраняется.

«Речь идёт о том, что детей умышленно скрывают, увозят куда-то. В итоге либо папа, либо мама, то есть те, с кем не живёт ребёнок, лишены права воспитывать этого ребёнка», — объяснила депутат Life.ru.

При этом Останина подчеркнула, что бывают ситуации, когда ограничение общения связано с необходимостью защитить здоровье ребёнка. Однако во многих других случаях родители продолжают конфликтовать даже после решения суда. По словам парламентария, подобных обращений в Госдуму поступает очень много, а воспитательные меры далеко не всегда помогают.

Проблема осложняется и тем, что судебные приставы не всегда могут обеспечить исполнение решения суда. Останина отметила, что сотрудники ФССП перегружены такими делами и не способны принудительно заставить одного из родителей открыть дверь и передать ребёнка для встречи. Кроме того, депутат рассказала, что парламентарии обращались в Институт имени Сербского за оценкой влияния разлуки с одним из родителей на психику подростков. По её словам, такие ограничения негативно сказываются на детях.

Профильный комитет Госдумы 16 ноября рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Останина назвала повышение штрафов первым шагом к решению проблемы и не исключила дальнейших изменений, если новая мера окажется недостаточно эффективной. При этом до введения уголовного наказания, по её мнению, дело дойти не должно.

Ранее Life.ru рассказывал о проблеме сокрытия детей после развода. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова объясняла, что при наличии соответствующих оснований приставы вправе объявить исполнительный розыск несовершеннолетнего по всей России, причём решение об этом должно приниматься в течение суток. А недавно юрист-медиатор Илья Комаров посоветовал разведённым родителям письменно закреплять график встреч с детьми. Эксперт рекомендовал заранее согласовывать время и место общения, учитывать занятия ребёнка и предусматривать порядок переноса встреч, чтобы избежать новых семейных ссор.