Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле из-за переработок

По словам Тодоренко, она обратилась к фониатру, который диагностировал гипертонус голосовых связок из-за сильной нагрузки. Кроме того, травматолог выявил перегруженные связки и наличие жидкости в колене. В своём обращении ведущая призналась, что задумалась о том, какой пример подаёт подписчикам.

«А ещё недавно ко мне подошла девушка в самолёте и сказала, что восхищается моим образом жизни, но при этом попросила: «Пожалуйста, вы можете немного замедлиться, потому что когда смотришь на вас, тяжело позволить себе отдыхать». Я огорчилась, потому что поняла, что вгоняю не только себя в напряжение, но ещё и свою аудиторию. Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения», — написала Тодоренко.