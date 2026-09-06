Регина Тодоренко оказалась в инвалидном кресле из-за переработок
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Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко сообщила о серьёзных проблемах со здоровьем, вызванных перегрузками на работе. Знаменитость опубликовала в фото в инвалидном кресле и рассказала, что в ближайшее время ей придётся передвигаться на костылях.
По словам Тодоренко, она обратилась к фониатру, который диагностировал гипертонус голосовых связок из-за сильной нагрузки. Кроме того, травматолог выявил перегруженные связки и наличие жидкости в колене. В своём обращении ведущая призналась, что задумалась о том, какой пример подаёт подписчикам.
«А ещё недавно ко мне подошла девушка в самолёте и сказала, что восхищается моим образом жизни, но при этом попросила: «Пожалуйста, вы можете немного замедлиться, потому что когда смотришь на вас, тяжело позволить себе отдыхать». Я огорчилась, потому что поняла, что вгоняю не только себя в напряжение, но ещё и свою аудиторию. Своим примером я показываю, что нет ничего невозможного, но забываю, что за этим невозможным стоит очень много усилий и терпения», — написала Тодоренко.
Ранее Life.ru рассказывал, что в августе актриса Ирина Безрукова сломала ногу во время прогулки и передвигалась в инвалидном кресле. Она признавалась, что ей требуется время для восстановления, и благодарила всех за поддержку.
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