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Опубликовано 23 сентября, 07:12

Ректор МГТУ «Станкин» Падалкин поддержал изменение правил поступления в вузы РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обязательные профильные экзамены помогут вузам набирать студентов с сопоставимым уровнем подготовки, заявил ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин, комментируя предложения Минобрнауки. По его словам, будущим инженерам необходима школьная физика, которая даёт целостное представление об устройстве мира.

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Обучать группу сложнее, если одни поступили с результатами ЕГЭ по физике, а другие — по информатике. Знание истории эксперт также назвал необходимой основой для изучения общества. Отказ от многопрофильного конкурса он счёл оправданным.

Специалист поддержал и дополнительные баллы за успешно сданные ЕГЭ сверх необходимых. Высокие результаты по нескольким предметам, по его оценке, свидетельствуют о широком кругозоре, усидчивости и готовности осваивать новое. Собеседник «Вечерней Москвы» также одобрил поощрение за освоение программы «Код будущего».

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Напомним, ранее Минобрнауки предложило изменить правила приёма в вузы с 2027/28 учебного года. Проект предусматривает обязательную физику для 37 направлений, отказ от многопрофильного конкурса и другие изменения.

Больше новостей о школах, вузах и экзаменах — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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