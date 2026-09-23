Ректор МГТУ «Станкин» Падалкин поддержал изменение правил поступления в вузы РФ

Обязательные профильные экзамены помогут вузам набирать студентов с сопоставимым уровнем подготовки, заявил ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин, комментируя предложения Минобрнауки. По его словам, будущим инженерам необходима школьная физика, которая даёт целостное представление об устройстве мира.

Обучать группу сложнее, если одни поступили с результатами ЕГЭ по физике, а другие — по информатике. Знание истории эксперт также назвал необходимой основой для изучения общества. Отказ от многопрофильного конкурса он счёл оправданным.

Специалист поддержал и дополнительные баллы за успешно сданные ЕГЭ сверх необходимых. Высокие результаты по нескольким предметам, по его оценке, свидетельствуют о широком кругозоре, усидчивости и готовности осваивать новое. Собеседник «Вечерней Москвы» также одобрил поощрение за освоение программы «Код будущего».

Напомним, ранее Минобрнауки предложило изменить правила приёма в вузы с 2027/28 учебного года. Проект предусматривает обязательную физику для 37 направлений, отказ от многопрофильного конкурса и другие изменения.