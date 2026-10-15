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Регион
Опубликовано 15 октября, 12:24

Рэпер Navai объявил себя смотрящим в казахстанском изоляторе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), арестованный за наркотики в Казахстане, назначил себя смотрящим в ИВС Кордая. Такую информацию передаёт телеграм-канал «База».

В изоляторе артист начал вести себя довольно смело. Он заступался за сокамерников и ходатайствовал, чтобы им предоставили адвокатов. Более того, никаких жалоб на содержание под стражей от него не исходило. Исполнитель уверяет, что кормят хорошо и просил не передавать подачек.

В таких условиях музыканту предстоит находиться ближайшие два месяца. Местный суд при избрании меры пресечения учитывал риск того, что подозреваемый может скрыться от следствия. Такие опасения связаны с отсутствием у певца регистрации в Казахстане и близких родственников на территории республики.

Navai грозит статья за вождение в состоянии наркотического опьянения
Navai грозит статья за вождение в состоянии наркотического опьянения

Ранее Life.ru рассказывал о задержании Navai на казахстанской границе. 13 октября полицейские и пограничники остановили автомобиль музыканта на КПП «Кордай», где при досмотре обнаружили наркотическое вещество. После этого было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду запрещённых средств. Вместе с рэпером находились концертный директор Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, который занимался арендой машины. Обоих спутников впоследствии отпустили, тогда как сам исполнитель остался под стражей. На фоне произошедшего также отменили его выступление в Астане, запланированное на 14 октября.

Больше новостей о задержаниях, уголовных делах и громких происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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