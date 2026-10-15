Рэпер Navai объявил себя смотрящим в казахстанском изоляторе

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), арестованный за наркотики в Казахстане, назначил себя смотрящим в ИВС Кордая. Такую информацию передаёт телеграм-канал «База».

В изоляторе артист начал вести себя довольно смело. Он заступался за сокамерников и ходатайствовал, чтобы им предоставили адвокатов. Более того, никаких жалоб на содержание под стражей от него не исходило. Исполнитель уверяет, что кормят хорошо и просил не передавать подачек.

В таких условиях музыканту предстоит находиться ближайшие два месяца. Местный суд при избрании меры пресечения учитывал риск того, что подозреваемый может скрыться от следствия. Такие опасения связаны с отсутствием у певца регистрации в Казахстане и близких родственников на территории республики.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании Navai на казахстанской границе. 13 октября полицейские и пограничники остановили автомобиль музыканта на КПП «Кордай», где при досмотре обнаружили наркотическое вещество. После этого было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду запрещённых средств. Вместе с рэпером находились концертный директор Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, который занимался арендой машины. Обоих спутников впоследствии отпустили, тогда как сам исполнитель остался под стражей. На фоне произошедшего также отменили его выступление в Астане, запланированное на 14 октября.