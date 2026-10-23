«Решили брать быка за рога»: Раскрыты планы лидеров Европы на встрече в Стамбуле

Франция, Германия и Великобритания рассчитывают выработать общую переговорную позицию по Украине на встрече с представителями глобального Юга в Стамбуле, предположил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его оценке, европейская поддержка Киева пока не оформилась в самостоятельную мирную инициативу.

«Сейчас они решили брать быка за рога, и теперь проводят такие переговоры, в результате которых, может быть, какая-то появится у них переговорная позиция», — пояснил аналитик в беседе с «Газетой.ru».

Больших ожиданий от встречи юрист-международник не испытывает. Подобные обсуждения проходили и прежде, а европейские предложения до сих пор не приобрели чётких очертаний. Участие Турции, Саудовской Аравии и Египта эксперт связал с желанием придать дополнительный вес позиции европейцев.

Однако ЕС не намерен мешать мирным инициативам США или конкурировать за ведущую роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом ранее заявил глава Евросовета Антониу Кошта.