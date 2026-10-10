Reuters: США хотят за несколько недель согласовать предложение по Украине

США рассчитывают в ближайшие недели согласовать с Украиной и европейскими партнёрами единое предложение по урегулированию конфликта, а затем представить его России. Эту задачу участники обсуждали на шестичасовых переговорах в Майами, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

«Цель состоит в том, чтобы в ближайшие недели достичь договорённости по такому предложению, чтобы его можно было представить России в попытке добиться прорыва до наступления зимы», — говорится в публикации агентства.

Американскую сторону на переговорах представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Во встрече также участвовали представители Украины, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и НАТО.

Стороны обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы, экономическое восстановление страны и возможный путь Киева в Евросоюз. Отдельно участники затронули территориальные вопросы, однако источник не раскрыл содержание предложений. Также рассматривалась будущая архитектура безопасности между Россией и Европой.

Уиткофф по итогам встречи сообщил, что в повестку также вошли подготовка Украины к зиме, устойчивость её энергосистемы и экспорт зерна. По его словам, переговоры позволили определить направления для дальнейшей работы перед следующим контактом Вашингтона с Москвой.

Встреча в Майами прошла в тот же день, когда президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с Россией по поставкам дизельного топлива на мировой рынок. Американская администрация также временно ослабила часть ограничений на операции с российским топливом. Это решение вызвало критику Владимира Зеленского.

Ранее Путин во время телефонного разговора с Трампом заявил о неопределённых сроках возвращения Москвы к переговорам с Киевом. Российская сторона связала изменение планов с атаками в дни выборов и заявила, что сама определит момент возобновления диалога. До этого Москва допускала возможность продолжить переговорный процесс сразу после завершения голосования. В Кремле также подчёркивали готовность России к политико-дипломатическому урегулированию при сохранении заявленной позиции по целям СВО.