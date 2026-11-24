Десятки кафе, ресторанов и небольших закусочных в Киеве прекращают работу на фоне обострения энергетического кризиса и падения посещаемости. Одни предприниматели закрывают заведения окончательно, другие приостанавливают их работу до весны, пишет Reuters.

На Крещатике, прежде одной из самых оживлённых улиц украинской столицы, всё чаще встречаются пустующие помещения, которые владельцы предлагают в аренду. Помимо участившихся воздушных тревог, по ресторанному бизнесу ударили длительные отключения электричества и воды, рост цен на топливо, нехватка сотрудников и ограничения комендантского часа.

«Когда сирены звучат около 20 часов в сутки, люди не приходят в центр, если в этом нет необходимости», — рассказала владелица ресторанной сети Gastro Family Елена Борисова.

Её компания закрыла два заведения в Киеве, ещё два приостановили работу до апреля. Сеть Pesto Cafe временно отказалась от работы семи из 20 ресторанов в столице и её окрестностях. По данным Национальной ассоциации ресторанов Украины, выручка отдельных заведений в сентябре упала в десять раз.

Посещаемость сети ресторанов морепродуктов «Черноморка» сократилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Компания уже закрыла два киевских заведения и намерена перенести их на запад Украины, где растёт число потенциальных клиентов за счёт переезда жителей других регионов.

«Дело не в том, чтобы зарабатывать или получать какую-то прибыль. Счастливчик — тот, кто может просто выйти в ноль», — признался директор по развитию сети Дмитрий Кострубин.

Рестораторы пытаются приспособиться к новым условиям: закупают генераторы, устанавливают резервуары для воды и разрабатывают специальные меню на случай отключения коммунальных систем. Однако финансовые резервы некоторых предпринимателей уже исчерпаны.

Напомним, 20 ноября после очередной серии ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались потребители в Киеве и десяти областях Украины. В некоторых регионах энергетикам пришлось отказаться от плановых графиков в пользу аварийных отключений. Украинские атомные электростанции также сократили выработку электричества из-за повреждений сетей. На этом фоне глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов предупредил о риске серьёзных перебоев с водоснабжением на правом берегу Киева и отоплением на левом.