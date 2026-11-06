В Киеве начали сдавать однокомнатные квартиры всего за 6–8 тысяч гривен в месяц на фоне сокращения числа арендаторов и отъезда жителей в другие регионы Украины. Особенно сильно подешевело жильё в районах с повышенными рисками перебоев электричества и рядом с промышленными объектами. При этом на западе страны наблюдается противоположная ситуация: спрос на квартиры растёт, а в Ужгороде за отдельные однушки уже просят до 1300 долларов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным сервиса недвижимости ЛУН, за два месяца средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в украинской столице сократилась с 18 до 15 тысяч гривен. В октябре владельцы просили около 16 тысяч, однако уже к 5 ноября были вынуждены снизить цену ещё на тысячу. Аналогичная тенденция затронула и более просторное жильё. Двухкомнатные квартиры с сентября подешевели с 25 до 22 тысяч гривен, а трёхкомнатные за первый месяц осени потеряли в цене более пяти тысяч — с 40,5 до 35 тысяч.

Руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов рассказал, что за последний месяц арендные ставки в среднем сократились на 10–15%, а отдельные квартиры потеряли до 30% стоимости. Наибольшее падение наблюдается на левом берегу Днепра, вблизи промышленных предприятий и в многоквартирных домах, не оборудованных резервными источниками электроснабжения.

По словам риелтора, ещё в сентябре за однокомнатную квартиру в относительно новом жилом комплексе на левом берегу просили 20–22 тысячи гривен. Сейчас аналогичное жильё можно найти за 13 тысяч. Ещё заметнее подешевели старые квартиры в менее востребованных районах: стоимость аренды некоторых объектов снизилась с 11–12 до 6–8 тысяч гривен. Несмотря на столь существенные скидки, желающих снять подобное жильё немного.

Причину происходящего специалисты видят в изменении соотношения спроса и предложения. По оценке Романова, за последние два месяца количество потенциальных квартиросъёмщиков в столице уменьшилось на 25–30%. Одновременно число свободных объектов выросло как минимум на треть. Владельцы жилья всё чаще вынуждены соглашаться на снижение арендной платы, чтобы квартиры не простаивали.

Риелтор также утверждает, что с лета Киев могли покинуть до 500 тысяч человек. По его оценке, жители перебираются в пригороды, где проще обеспечить автономное отопление и электроснабжение, либо отправляются в западные области Украины. При этом указанная цифра является оценкой специалиста, а не официальными данными о миграции населения.

Массовое перемещение арендаторов уже отражается на стоимости жилья в других городах. Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры с сентября увеличилась с 22,8 до 25,3 тысячи гривен. В Виннице аренда за тот же период подорожала с 22 до 23 тысяч, а с начала лета прибавила сразу пять тысяч гривен.

Наиболее резкий рост, по данным аналитиков, зафиксирован в Ужгороде. Если летом за скромную однокомнатную квартиру просили около 700–750 долларов, то сейчас, по словам Романова, стоимость отдельных предложений достигает 1200–1300 долларов. Статистика ЛУН также свидетельствует об удорожании жилья: с мая по ноябрь арендные ставки на однушки в городе выросли на 43%. При этом из-за ограниченного количества предложений сервис не публикует отдельную месячную динамику.

Эксперты не исключают, что тенденция сохранится и в ближайшие недели. По прогнозу Романова, в течение ноября аренда в Киеве может подешеветь ещё как минимум на 10%. В то же время в городах, которые переселенцы считают относительно безопасными, дальнейший рост спроса способен подтолкнуть цены вверх.

Ранее жители Киева рассказывали о продолжительных отключениях электричества, нехватке воды и трудностях с передвижением по городу, из-за которых некоторые семьи начали задумываться о переезде перед зимой. По словам горожан, людям приходится запасаться водой, подниматься с тяжёлыми канистрами по лестницам и планировать повседневные дела в зависимости от появления света. Некоторые родители предпочитают временно увезти детей из столицы. При этом работа и отсутствие альтернативного жилья вынуждают многих оставаться в городе.

Ситуация с коммунальной инфраструктурой продолжает осложняться. Так, 5 ноября в Киеве и четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за проблем в энергосистеме, отменив привычные почасовые графики подачи света. Ограничения затронули столичный регион, а также Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую области. Несколькими днями ранее перебои с электричеством в Киеве привели к остановке части электротранспорта и нарушениям водоснабжения.