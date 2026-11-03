Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что режим Владимира Зеленского разваливается. Так он оценил скандал вокруг сообщений об удержании людей в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

«Режим Зеленского разваливается», — написал Бекки в социальной сети X.

Профессор прокомментировал видеозапись, на которой с территории дома выводят 14-летнего подростка. Обстоятельства нахождения мальчика там остаются неясными.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении подростка на территории дома. По данным ТСН, сам мальчик объяснил, что пришёл туда с друзьями. Один из собравшихся утверждал, что подростка сбросили с забора и избили лопатой. Полиция отрицала незаконное удержание людей, а командование Нацгвардии сообщило о служебной проверке.

Ранее медик, которая смогла попасть внутрь тайной тюрьмы заявила, что там находились около 25 человек. Особенно тяжёлым оказалось состояние нескольких мужчин. У одного из находившихся в здании предположительно сломан позвоночник, другой имеет многочисленные следы побоев, а третий практически не разговаривает. Буданов* же сообщил, что подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке удерживали 14 человек. Освободить их удалось благодаря «народному бунту».