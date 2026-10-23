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Регион
Опубликовано 23 октября, 19:24

Режиссёр Борис Галкин назвал смерть актёра Андрея Терентьева тяжёлой утратой

Борис Галкин и Андрей Терентьев. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru, кадр из сериала «Тайны следствия — 18», режиссеры Егор Баринов, Жанна Коханова, сценарист Антон Зинченко

Борис Галкин и Андрей Терентьев. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru, кадр из сериала «Тайны следствия — 18», режиссеры Егор Баринов, Жанна Коханова, сценарист Антон Зинченко

Заслуженный артист России Борис Галкин тяжело воспринял известие о смерти актёра Андрея Терентьева, известного по фильму «Мы из будущего». В беседе с NEWS.ru он назвал уход 44-летнего коллеги серьёзной утратой и выразил соболезнования его родным.

По словам Галкина, они с Терентьевым нечасто пересекались на съёмочной площадке, однако совместная работа оставила у него исключительно хорошие впечатления. Артист отметил профессионализм покойного коллеги и признался, что новость о его смерти стала болезненной.

«Но для меня, конечно, это очень больно, это серьёзная утрата. Работать с ним было комфортно. Он прекрасный актёр», — поделился Галкин.

Актёр также обратился со словами поддержки к близким Терентьева. Галкин подчеркнул, что сам знает, насколько тяжело переживать смерть дорогих людей, и пожелал семье покойного сил справиться с потерей.

Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет. Широкую известность ему принесла роль Спирта в военной фантастике «Мы из будущего». Зрители также запомнили артиста по сериалам «Филин», «Первый отдел» и «Горюнов», а также фильму «Солнцепёк».

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Напомним, причиной смерти Андрея Терентьева стало обострение язвы. Об этом рассказали родственники актёра, не уточнив других обстоятельств его последних дней. Прощание с артистом назначили на 23 октября в Санкт-Петербурге, после чего его планируют похоронить в Казани.

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Юрий Лысенко
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