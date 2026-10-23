Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 16:31

Кровь залила органы: Жена звезды «Мы из будущего» раскрыла страшную причину его смерти

Жена актёра Андрея Терентьева назвала кровопотерю настоящей причиной его смерти

Андрей Терентьев. Обложка © Telegram / Кинокомпания Триикс Медиа

Андрей Терентьев. Обложка © Telegram / Кинокомпания Триикс Медиа

Актёр Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», умер от сильной кровопотери из-за внутреннего кровотечения. Его причиной стала прободная язва. Подробности смерти 44-летнего артиста раскрыла его супруга Светлана Терентьева.

«Это кровопотеря от открытой язвы, внутреннее кровотечение», — рассказала жена актёра.

Когда язва становится смертельной – врач о случаях Глеба Самойлова и звезды фильма «Мы из будущего»
Когда язва становится смертельной – врач о случаях Глеба Самойлова и звезды фильма «Мы из будущего»

Ранее Life.ru сообщал о смерти Андрея Терентьева в возрасте 44 лет. О кончине артиста рассказала кинокомпания «Триикс Медиа», с которой он сотрудничал на протяжении карьеры. К трагедии привело обострение язвы. Прощание с российским актёром состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. А похоронят его в Казани. Широкую известность артисту принесла роль Спирта в фильме «Мы из будущего». Также он снимался в сериалах «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи» и «Первый отдел».

Больше новостей об известных людях и утратах — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar