Кровь залила органы: Жена звезды «Мы из будущего» раскрыла страшную причину его смерти

Ранее Life.ru сообщал о смерти Андрея Терентьева в возрасте 44 лет. О кончине артиста рассказала кинокомпания «Триикс Медиа», с которой он сотрудничал на протяжении карьеры. К трагедии привело обострение язвы. Прощание с российским актёром состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. А похоронят его в Казани. Широкую известность артисту принесла роль Спирта в фильме «Мы из будущего». Также он снимался в сериалах «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи» и «Первый отдел».