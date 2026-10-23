Кровь залила органы: Жена звезды «Мы из будущего» раскрыла страшную причину его смерти
Жена актёра Андрея Терентьева назвала кровопотерю настоящей причиной его смерти
Андрей Терентьев. Обложка © Telegram / Кинокомпания Триикс Медиа
Актёр Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», умер от сильной кровопотери из-за внутреннего кровотечения. Его причиной стала прободная язва. Подробности смерти 44-летнего артиста раскрыла его супруга Светлана Терентьева.
«Это кровопотеря от открытой язвы, внутреннее кровотечение», — рассказала жена актёра.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Андрея Терентьева в возрасте 44 лет. О кончине артиста рассказала кинокомпания «Триикс Медиа», с которой он сотрудничал на протяжении карьеры. К трагедии привело обострение язвы. Прощание с российским актёром состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. А похоронят его в Казани. Широкую известность артисту принесла роль Спирта в фильме «Мы из будущего». Также он снимался в сериалах «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи» и «Первый отдел».
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