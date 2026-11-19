Минобороны России опубликовало в соцсетях баннер о службе по контракту, оформленный в духе серии игр Grand Theft Auto. Пост появился в официальном Telegram-канале ведомства.

На баннере изображены российские военнослужащие и боевая техника. Среди персонажей есть в том числе девушка-оператор беспилотника.

«Выбирай свою миссию! Служба по контракту в Вооружённых Силах России», — говорится в подписи к изображению.

Визуально баннер отсылает к фирменной стилистике обложек GTA. Композиция построена как коллаж из отдельных персонажей и военной техники, что делает публикацию особенно заметной на фоне обычных официальных сообщений.

Дополнительное внимание к посту привлекло и то, что релиз Grand Theft Auto VI состоялся 19 ноября 2026 года. Игра в день выхода также получила первые оценки на сайте-агрегаторе рецензий Metacritic — 99 баллов из 100.

Серия Grand Theft Auto считается одной из самых известных и коммерчески успешных франшиз в истории видеоигр. Она давно вышла за пределы игровой индустрии и стала частью массовой культуры, поэтому подобная визуальная отсылка быстро привлекла внимание пользователей.

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