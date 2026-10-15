Родственницу правителей ОАЭ нашли в кокаиновой коме в Лондоне

Трёхлетний ребёнок едва не выбежал под машину, пока женщина из правящей семьи Абу-Даби лежала без сознания на лондонской улице. Малыша спасли случайные прохожие, а его 32-летняя сопровождающая Махра Аль Нахайян впоследствии оказалась на скамье подсудимых. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошёл 13 июня на западе британской столицы. Очевидцы заметили женщину, лежавшую у ограждения, и босого мальчика, который играл рядом с оживлённой проезжей частью. Когда ребёнок направился к дороге, прохожие успели его остановить и вызвали полицию.

Привести Аль Нахайян в чувство удалось лишь спустя примерно полчаса. Однако вместо благодарности за помощь она начала вести себя агрессивно и странно реагировала на вопросы окружающих.

При досмотре полицейские обнаружили у женщины принадлежности для употребления наркотиков. Впоследствии в суде выяснилось, что незадолго до происшествия она употребляла кокаин. При этом защита утверждала, что непосредственно в день случившегося наркотики она не принимала.

Махра признала вину в пренебрежении обязанностями по присмотру за ребёнком. Судья отметил, что отсутствие внимания к малышу могло закончиться трагедией: мальчик рисковал попасть под автомобиль или потеряться.

По итогам разбирательства женщине назначили двухлетнее наказание без лишения свободы с обязательным прохождением реабилитации. Кроме того, она должна выплатить пять тысяч фунтов штрафа и ещё тысячу фунтов судебных издержек.

Особое внимание британской прессы привлекло происхождение осуждённой. Аль Нахайян связана с правящей династией Абу-Даби через брак и получает ежемесячное содержание в размере восьми тысяч фунтов, или около 10,7 тысячи долларов. Состояние семьи, к которой она принадлежит, оценивается в сотни миллиардов долларов.

После июньского происшествия женщина начала лечение от наркотической зависимости в специализированной клинике. По словам её адвоката, Аль Нахайян раскаялась в случившемся и намерена продолжить реабилитацию.