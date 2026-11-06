Трое мужчин с помощью искусственного интеллекта похитили около 129 миллионов долларов у компаний в США и других странах. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила им обвинения в мошенничестве, краже персональных данных и отмывании денег. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Фигурантами дела стали 41-летний Джейкоб Соалл, 54-летний Шарон Хазан и 42-летний Гай Шетрит. Первые двое использовали среди прочих прозвища Рокки Бальбоа и Супермен Кеш. Хазан также называл себя Толстяком. По версии следствия, с 2024 по 2026 год подозреваемые выдавали себя за руководителей компаний и сотрудников юридических фирм.

Мошенники связывались с бухгалтериями предприятий от имени генеральных директоров. Они просили провести конфиденциальные денежные переводы, а затем организовывали звонки с использованием ИИ. Технология позволяла подделывать голоса и внешность руководителей. После этого сотрудники получали указания связаться с юристами международных компаний, роли которых также исполняли участники схемы.

«Технологии искусственного интеллекта открывают огромные возможности», — заявил федеральный прокурор Джей Макдональд.

Он предупредил, что новые технологии могут использовать в преступных целях, и призвал компании учитывать подобные угрозы.

Среди потерпевших оказались медицинские учреждения, банк, инвестиционный фонд, финансово-технологическая компания и производитель кормов для животных. В частности, британская финтех-компания потеряла около 11,6 миллиона долларов, а американский производитель кормов — более 5,2 миллиона. Похищенные средства поступали на счета в разных странах, после чего участники схемы переводили деньги в криптовалюту для сокрытия их происхождения.

Соалла задержали в Испании 17 июня, Хазана — там же 5 августа, а Шетрита — в Великобритании 7 сентября. США добиваются их экстрадиции. По отдельным статьям обвинения мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о крупнейшем взломе криптобиржи Binance, в результате которого хакеры похитили цифровые активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Атака произошла 29 октября 2026 года, однако злоумышленники готовились к ней несколько месяцев. Для проникновения во внутренние системы биржи они использовали поддельные собеседования при приёме на работу, вредоносные программы и скомпрометированные инструменты искусственного интеллекта. ФБР США возложило ответственность за взлом на связанную с КНДР хакерскую группировку TraderTraitor. В Пхеньяне обвинения отвергли.