Две парашютистки погибли в американском штате Калифорния во время подготовки к установлению рекорда по групповой акробатике. После раскрытия куполов спортсменки опасно сблизились, их парашюты столкнулись и запутались, в результате чего обе женщины упали на землю. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Трагедия произошла 6 ноября в городе Лейк-Элсинор. Группа опытных парашютисток тренировалась перед попыткой установить рекорд Калифорнии по созданию крупнейшей женской фигуры в вертикальном положении во время свободного падения.

По данным издания, действующий рекорд в этой дисциплине составлял построение из 12 человек. Спортсменки рассчитывали превзойти его, собрав фигуру из 19 участниц.

Парашютистка Чези Рутц, принимавшая участие в тренировке, рассказала, что первая часть прыжка прошла без происшествий. Однако после раскрытия парашютов две спортсменки оказались слишком близко друг к другу. Их купола столкнулись, а стропы спутались.

Обе женщины получили тяжёлые травмы при падении. Пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти их не удалось.

Имена погибших пока не раскрываются. Известно, что обе были опытными парашютистками. Обстоятельства трагедии расследуют местные правоохранительные органы.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 57-летнего парашютиста Сергея Сергиенко на аэродроме «Крутицы» в Рязанской области. По словам очевидцев, во время снижения у спортсмена возникли проблемы с основным куполом. После его смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, в Вологодской области опытная парашютистка получила серьёзную травму шеи во время прыжка. Спортсменку резко подбросило воздушным потоком, из-за чего она на некоторое время потеряла контроль над парашютом. Женщине удалось благополучно приземлиться, после чего ей потребовались лечение и реабилитация.