Росавиация признала жёсткую посадку Ми-8 на Камчатке авиационной аварией

Жёсткую посадку вертолёта Ми-8МТВ-1 на Камчатке официально классифицировали как авиационную аварию. Такое решение приняла Росавиация, расследование причин происшествия поручено Межгосударственному авиационному комитету.

В работе комиссии также примет участие Камчатское межрегиональное территориальное управление Росавиации. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и подготовить меры, которые позволят снизить риск подобных случаев в будущем. На борту находились три члена экипажа. Никто из них не пострадал, люди самостоятельно вышли на связь и сообщили о случившемся. Сам вертолёт получил повреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем крупный ущерб. Среди рассматриваемых версий — техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Ранее Life.ru сообщал о жёсткой посадке Ми-8 в районе реки Жупанова. В Елизовском районе воздушное судно совершило жёсткую посадку и завалилось на бок. Позднее СК и транспортная прокуратура начали проверки обстоятельств происшествия. Борт Камчатского авиационного предприятия 6 октября выполнял грузовой рейс от посадочной площадки Излучина к реке Жупанова.