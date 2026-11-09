Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил приём и отправку самолётов после временных ограничений. Воздушная гавань вновь может обслуживать рейсы в обычном порядке. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Санкт-Петербурга («Пулково»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении от 05:20 мск 9 ноября.

Ведомство не привело данных о задержанных или перенаправленных рейсах. При этом пассажирам рекомендуют проверять актуальное время вылета и прилёта на онлайн-табло аэропорта и в сообщениях перевозчиков, поскольку ограничения могут повлиять на расписание.

Также Росавиация сняла ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Ярославля и Череповца.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 113 украинских беспилотников над Ленинградской областью, заявил утром 9 ноября губернатор региона Александр Дрозденко. В своём сообщении глава области объявил отбой беспилотной опасности.

Даже после открытия аэропорта часть рейсов может вылетать позже. Почему так происходит и как сверить онлайн-табло, разбирался Life.ru.