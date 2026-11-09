Московский аэропорт Домодедово временно перешёл на особый режим работы из-за ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация в 00:28 9 ноября.

Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет самолёты только по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию на онлайн-табло Домодедово.

Во время ограничений расписание может меняться. В инструкции Life.ru собраны способы проверки рейса и порядок действий при отмене вылета.