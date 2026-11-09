Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово 9 ноября
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Московский аэропорт Домодедово временно перешёл на особый режим работы из-за ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация в 00:28 9 ноября.
Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет самолёты только по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию на онлайн-табло Домодедово.
Во время ограничений расписание может меняться. В инструкции Life.ru собраны способы проверки рейса и порядок действий при отмене вылета.
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за временных ограничений в Домодедове два пассажирских самолёта пришлось перенаправить в другие аэропорты. Рейс из Баку приземлился в Санкт-Петербурге, а борт из Еревана принял Шереметьево. В пресс-службе Домодедово тогда сообщили, что пассажиров оперативно информируют об изменениях в расписании.