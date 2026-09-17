Росимущество продаёт имущество экс-мэра Владивостока Николаева за 1,377 млрд

Росимущество начало выставлять на торги помещения и машино-места в ЖК «Магнум», изъятые у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Всего планируется продать 299 объектов общей начальной стоимостью 1,377 млрд рублей, сообщает «АиФ-Приморье».

В перечень вошли 30 нежилых помещений и 269 парковочных мест. Комплекс расположен на улице Володарского, 1.

Стоимость уже опубликованных лотов начинается примерно с 6 млн рублей за помещение площадью около 12 квадратных метров. За объект размером порядка 105 «квадратов» хотят выручить не менее 39 млн рублей.

Начальная цена одного машино-места составляет около 3 млн рублей, сообщил депутат Думы Владивостока Александр Брянский. Объекты будут продавать по отдельности.

Если открытые торги не состоятся, имущество могут реализовать посредством публичного предложения со снижением стоимости. Вырученные деньги поступят в федеральный бюджет.

Ранее по итогам двух исков Генпрокуратуры у Николаева изъяли сотни объектов недвижимости на миллиарды рублей. Среди них оказался и «Магнум» с квартирами, офисами, нежилыми помещениями и паркингом. В августе Приморский краевой суд отменил отказ возобновить уголовное преследование Владимира Николаева и направил материалы на новое рассмотрение. Прокуратура добивается переквалификации прежнего обвинения в вымогательстве на покушение на убийство, сопряжённое с вымогательством, ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства.