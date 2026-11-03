Среди людей, контактировавших с 12-летней девочкой, умершей от предполагаемой менингококковой инфекции после отдыха в лагере Татарстана, носителей опасной бактерии пока не обнаружили. Осеннюю смену решили завершить досрочно. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идёт о детском оздоровительном лагере имени Губина в Бугульме, где школьница почувствовала себя плохо незадолго до трагедии.

Изначально отдых должен был продолжаться до 4 ноября. Однако после смерти ребёнка руководство учреждения организовало досрочный отъезд воспитанников. Сейчас все дети уже находятся дома.

Несмотря на отсутствие выявленных носителей менингококка среди обследованных контактных лиц, санитарные мероприятия продолжаются.

За состоянием школьников и сотрудников учреждения следят медицинские специалисты. Людям, которые могли контактировать с заболевшей, назначают профилактический приём антибиотиков.

Кроме того, медики приступили к вакцинации против менингококковой инфекции, чтобы снизить вероятность новых случаев заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование. Им предстоит установить обстоятельства заражения ребёнка и проверить возможные пути распространения инфекции.