Роспотребнадзор запросил у вьетнамских медиков сведения о заболевших гриппом российских туристах в Нячанге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство направило официальное обращение в Министерство здравоохранения Вьетнама, а также запросило информацию у Ассоциации туроператоров России (АТОР). Роспотребнадзор намерен выяснить, какова эпидемиологическая обстановка на курорте, какие меры принимаются для предупреждения инфекции и предупреждают ли туристов о рисках заражения.

На фоне поступивших сообщений ведомство напомнило о мерах профилактики респираторных инфекций. Отдыхающим рекомендуют избегать тесных контактов с заболевшими, регулярно мыть руки и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов.

Ранее российские туристы пожаловались на случаи заболевания с высокой температурой, сильным кашлем и головной болью на популярном вьетнамском курорте Нячанг. По словам отдыхающих, местные врачи не всегда могут установить точный диагноз, ограничиваясь назначением лекарств. Среди заболевших есть дети. Некоторые отдыхающие предполагают, что распространение болезни может быть связано с загрязнёнными кондиционерами в гостиницах. При этом в Российском союзе туриндустрии заявили, что заболеваемость гриппом во Вьетнаме остаётся на обычном для сезона уровне. Массовых жалоб на плохое самочувствие от организованных российских туристов не поступало.