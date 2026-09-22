Россельхознадзор недосчитался 1,3 миллиона кустов винограда в Крыму

Проверка крымских виноградников выявила расхождение между отчётностью и реальными посадками: из обследованных 60 миллионов кустов не обнаружили 1,3 миллиона. Инвентаризация продолжается, поэтому цифра может увеличиться, сообщает RG.ru.

По данным издания, ревизия охватывает 192 агропредприятия. В прошлом году специалисты обследовали более шести тысяч гектаров из 29 тысяч, оставшуюся работу планируют завершить в 2026-м. У «Массандры» выявили недостачу 29 496 кустов, у «Теристого» — 1040, у «Черноморья» — 452.

Начальник земельного отдела Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Иван Шерстюк пояснил, что причины могут быть разными. Лоза могла погибнуть от весенних заморозков, саженцы — не прижиться, а хозяйства — вовремя не обновить паспорта насаждений.

Корыстный умысел специалист тоже не исключил, но подчеркнул, что квалифицировать действия по уголовному законодательству ведомство не уполномочено. Материалы направят в центральный аппарат Россельхознадзора и Минсельхоз, откуда их могут передать правоохранителям.

Вопрос затрагивает бюджетную поддержку: в этом году крымским виноградарям предусмотрено 940 миллионов рублей федеральных субсидий — на 100 миллионов больше прошлогоднего. Деньги выделяют на посадки, саженцы, шпалеры, уход и технику. Проверка продлится до конца октября, окончательные итоги ожидаются в середине ноября.

Ранее во Франции спрогнозировали один из самых низких объёмов производства вина за три десятилетия. По оценке службы Agreste, выпуск в 2026 году может составить 33,9 миллиона гектолитров. На виноградниках сказались засуха, волны жары и сокращение площадей посадок.