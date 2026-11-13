Международная федерация хоккея (IIHF) может начать новое расследование в отношении Федерации хоккея России из-за участия команд из Донецка и Луганска в российских молодёжных соревнованиях. Такое предположение высказал комментатор канадского телеканала TSN Горд Миллер. По его оценке, возможное разбирательство способно привести к повторному отстранению российских сборных от международных турниров.

Как сообщил Миллер в социальной сети Bluesky, IIHF может проверить обстоятельства включения клубов с территорий, которые международное сообщество признаёт частью Украины, в российскую систему молодёжного хоккея. Журналист отметил, что украинская федерация уже обратила внимание международной организации на эту ситуацию.

По информации спортивных СМИ, в первенстве Южного федерального округа среди хоккеистов до 18 лет выступают команды «ХК Донецк» и «Дизель Луганск».

Миллер считает, что при подтверждении предполагаемого нарушения правил IIHF у организации могут появиться новые основания для санкций в отношении российского хоккея. Такое решение, по его словам, стало бы предметом отдельного разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).

При этом официального сообщения IIHF о начале расследования пока нет. Также не объявлено о каких-либо новых санкциях против Федерации хоккея России.

Ситуация развивается после решения CAS от 30 октября. Тогда арбитраж удовлетворил апелляцию российской федерации и обязал IIHF допустить сборные России к пяти международным турнирам сезона-2026/27, включая молодёжный и взрослый чемпионаты мира.

Арбитры пришли к выводу, что представленных международной федерацией доказательств недостаточно для обоснования отстранения по соображениям безопасности. Однако IIHF выразила несогласие с вердиктом. В официальном заявлении от 4 ноября организация указала на сложности с визами, безопасностью, логистикой и организацией турниров.

Дополнительные препятствия возникли после того, как Канада объявила об отказе выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с бойкотом российских хоккеистов после решения CAS. Ряд европейских федераций заявил о нежелании проводить матчи со сборной России.