Россия, несмотря на сопротивление ряда западных стран, добилась одобрения проекта резолюции по искусственному интеллекту во Втором комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Чумаков.

Российскую инициативу поддержали 79 государств, в том числе Китай, Индия и Бразилия. Против выступили 57 стран, ещё 42 воздержались. Соавторами документа стали Белоруссия, Буркина-Фасо, КНДР и Никарагуа.

«Основной посыл: ИИ — это технология для всех и технология во благо. Поэтому и поддержали её те государства, которые хотят строить своё цифровое будущее без диктата ряда стран и корпораций», — пояснил дипломат.

Документ призван не допустить концентрации технологий искусственного интеллекта в руках ограниченного числа государств и компаний. Особое внимание уделено преодолению цифрового неравенства, сохранению языкового и культурного многообразия, а также расширению возможностей развивающихся стран. Военное применение ИИ резолюция не затрагивает.

Как отметил Чумаков, при подготовке проекта российская делегация учла предложения различных региональных групп. Вместе с тем, по оценке дипломата, противники инициативы пытаются затянуть принятие важных решений, прежде всего в вопросах передачи технологий и содействия развитию.

Теперь российский проект предстоит рассмотреть на пленарном заседании Генассамблеи ООН в декабре. Москва намерена продолжить консультации с заинтересованными делегациями.

Напомним, на недавнем саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне президент России Владимир Путин предложил зарубежным партнёрам сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что совместная работа должна строиться на принципах сохранения национального суверенитета и защиты данных. По итогам саммита лидеры стран АТЭС согласовали новые меры по развитию цифровой экономики.