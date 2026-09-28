Россия готова принять Дни культуры Казахстана в 2027 году

Россия выразила готовность в 2027 году принять Дни культуры Казахстана. Новые совместные проекты, в том числе в сфере кино и творческого образования, обсудили министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

На встрече стороны обсудили дальнейшее культурное сотрудничество двух стран, сохранение духовного наследия и планы совместной работы. Любимова отметила, что взаимодействие России и Казахстана в последние годы охватывает практически все направления искусства.

«В последние годы культурное сотрудничество России и Казахстана вышло на принципиально новый высокий уровень. Нет такого направления искусства, которое бы не развивалось в рамках нашего взаимодействия», — подчеркнула министр.

Кырыкбаев, в свою очередь, заявил, что российские культурные традиции и ценности близки Казахстану, и выразил уверенность, что сотрудничество между странами продолжит расширяться.

Одним из крупнейших совместных проектов последних лет стали Дни культуры Казахстана в России. Их программа завершилась 12 ноября 2025 года гала-концертом на Исторической сцене Большого театра, который посетили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Уже в апреле 2026 года состоялись ответные Дни культуры России в Казахстане. В Астане прошли выступления российских творческих коллективов, фестиваль российского кино и круглый стол, посвящённый соединению культурных традиций с современными творческими практиками. Теперь российская сторона заявила о готовности вновь принять казахстанскую программу в следующем году.

Отдельной темой переговоров стало кино. Любимова выразила надежду на продолжение совместного кинопроизводства и подчеркнула многолетнее партнёрство двух стран в этой сфере. Стороны также договорились развивать контакты в области творческого образования.

Обсудили и сотрудничество в исполнительском искусстве. Казахстанские артисты в этом году участвовали в российских международных конкурсах и фестивалях. Солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Акыл Жуас дошёл до третьего тура XV Международного конкурса артистов балета, а представители Казахстана завоевали золотую медаль на фестивале циркового искусства «Без границ» в Санкт-Петербурге.

Россия и Казахстан уже имеют действующую программу культурного сотрудничества на 2024–2026 годы. Ранее стороны также обсуждали совместные музейные, кинематографические и образовательные проекты. Официальные структуры Казахстана характеризовали культурно-гуманитарные связи двух стран как активно развивающееся направление взаимодействия.

Переговоры прошли в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, на площадках которого в эти дни состоялась серия двусторонних встреч российских представителей с зарубежными коллегами.