Морковь по-корейски родом из Казахстана и ещё 9 неожиданных фактов, которые удивят даже всезнаек

Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом: в Казахстане проходят переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Но сама страна интересна не только большой политикой. Казахстан — это Байконур, древние города, огромные степи, уран, яблоки, горные озёра и такие природные чудеса, которые легко могли бы попасть в дорогой туристический ролик без всякого монтажа. Расскажем подробнее про самое интересное!

Казахстан огромный, но у него нет выхода к океану

Казахстан на карте мира: самая большая страна без выхода к океану. Фото © Wikipedia / Turkish Flame.

По площади Казахстан занимает девятое место на планете и считается крупнейшим государством, у которого нет прямого выхода к Мировому океану. Масштаб у страны огромный: от западных районов у Каспия до восточных гор — тысячи километров. При этом Каспийское море не спасает ситуацию, потому что географически это внутренний водоём. Получается необычный парадокс: страна гигантская, просторы бесконечные, а классического морского побережья нет.

Именно в Казахстане находится Байконур

Космодром Байконур в Казахстане: место, откуда стартовал Юрий Гагарин. Фото © ТАСС / «Роскосмос Медиа»

Один из самых известных космодромов мира стоит в казахстанской степи. Именно отсюда в 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году Юрий Гагарин отправился в первый полёт человека в космос. Байконур до сих пор работает и остаётся важным символом космической эпохи. Забавно, что место, с которого человечество шагнуло к звёздам, выглядит не как фантастический город будущего, а как суровая степь, бетон и ветер.

Казахстан добывает больше урана, чем любая другая страна

Добыча урана в Казахстане: почему страна важна для мировой атомной энергетики. Фото © Wikipedia

Страна много лет занимает первое место в мире по производству урана и даёт значительную часть мирового объёма. Это важно не только для экономики, но и для всей атомной энергетики. На фоне разговоров о строительстве АЭС в Казахстане этот факт звучит особенно интересно. Получается, у страны есть не только нефть, газ и металлы, но и один из главных ресурсов для мирного атома. Такой пункт точно стоит знать, если хочется понимать реальный вес Казахстана.

Обычные яблоки во многом родом из Казахстана

Яблони Алматы: почему Казахстан считают одной из родин яблок. Плоды яблони Сиверса. Фото © Wikipedia / Yakov Fedorov

Яблоко кажется самым простым фруктом на свете, но его история уходит в горы Центральной Азии. Одним из главных предков домашней яблони считают дикую яблоню Сиверса, которая растёт в том числе на территории Казахстана. Даже название «Алматы» часто связывают со словом «яблочный». Так что каждый раз, когда мы едим яблоко, можно вспомнить: у этого фрукта есть древняя казахстанская родословная.

Лошадей могли впервые приручить именно в казахстанской степи

Лошади в казахстанской степи: как древние кочевники изменили историю. Фото © Wikipedia / Сергей Иванович Борисов

На севере страны археологи изучают ботайскую культуру, которую связывают с одним из самых ранних этапов приручения лошадей. Учёные спорят о деталях, но сам факт остаётся сильным: тысячи лет назад люди в этих степях уже жили рядом с лошадьми и активно их использовали. Для истории это огромный поворот. Лошадь изменила скорость передвижения, торговлю, войну и связь между народами. Казахстанская степь тут выглядит не пустым пространством, а местом, где мир стал быстрее.

Озеро Балхаш одновременно пресное и солёное

Озеро Балхаш в Казахстане: редкий водоём с пресной и солёной водой. Фото © Wikipedia / Nikolay Yushnikov

Балхаш — одно из самых необычных озёр Казахстана. Его западная часть почти пресная, а восточная — заметно более солёная. Такое разделение появилось из-за особенностей самого озера и узкого пролива, который мешает воде нормально смешиваться. В итоге один водоём живёт сразу в двух режимах. Это не просто красивый факт для туристов, а редкое природное явление. Правда, у Балхаша есть и тревожная сторона: озеро зависит от рек и климата, поэтому его будущее требует внимания.

Озеро Каинды выглядит как затопленный лес

Озеро Каинды: затопленный лес в горах Казахстана. Фото © Wikipedia / Jonas Satkauskas.

Озеро Каинды появилось после землетрясения 1911 года, когда горный обвал перекрыл ущелье, а вода заполнила пространство между деревьями. Ели остались стоять прямо в озере, и теперь их стволы торчат из воды, создавая эффект подводного леса. Место выглядит почти нереально, хотя никакой магии там нет: только геология, вода и последствия катастрофы. Именно поэтому Каинды стало одним из самых узнаваемых природных символов Казахстана.

В Туркестане стоит один из главных памятников Центральной Азии

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане: древняя святыня Казахстана. Фото © Wikipedia / Petar Milošević.

Туркестан — один из самых важных исторических городов Казахстана, а мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его начали строить при Тимуре в конце XIV века, и здание до конца так и не завершили. Но это не помешало мавзолею стать архитектурным шедевром. Он показывает Казахстан не только как страну степей и ресурсов, но и как часть большой истории Великого шёлкового пути, исламской культуры и древних городов Центральной Азии.

Родина морковки по-корейски может быть связана с Казахстаном

Морковка по-корейски: блюдо советских корейцев, связанное с Казахстаном. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katrin Volkova

По одной из версий, привычная нам морковка по-корейски появилась не в Корее, а в советской Центральной Азии. Блюдо связывают с корё-сарам — советскими корейцами, которых в 1937 году депортировали в Казахстан и Узбекистан. На новом месте им не хватало привычных продуктов для корейских закусок, поэтому морковь стала заменой другим овощам и кореньям. Так родилась морковча: блюдо с корейской памятью, советской историей и центральноазиатской судьбой.

В Астане есть огромный шатёр с пляжем внутри

Хан Шатыр в Астане: огромный шатёр с пляжем внутри. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kadagan

Хан Шатыр — один из самых узнаваемых современных объектов Казахстана. Это гигантский торгово-развлекательный центр в форме шатра высотой около 150 метров. Внутри находятся магазины, рестораны, развлечения и даже зона с курортной атмосферой. Для Астаны с её суровым климатом такая идея выглядит особенно эффектно: снаружи могут быть мороз и ветер, а внутри — почти летний отдых. Казахстан вообще любит контрасты, и Хан Шатыр это отлично показывает.

Казахстан легко недооценить, если смотреть на него только через новости и официальные встречи. Но стоит копнуть глубже, и перед нами появляется страна с удивительной фактурой: космос, древние города, яблоки, уран, затопленные леса, петроглифы и гигантские современные здания. Здесь прошлое и будущее живут рядом, а привычные школьные факты внезапно становятся гораздо интереснее.