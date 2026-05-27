Посещал король Испании, есть проклятая книга и ещё 5 жутко интересных фактов о Ленинке

О библиотеке имени Ленина в Москве знают все, но далеко не все представляют, насколько это место необычное. Для одних — это станция метро и величественное здание рядом с Кремлём, а для других — главная библиотека страны, куда приходят за редкими книгами, рукописями, диссертациями и историческими документами. В честь Общероссийского дня библиотеки 27 мая Life.ru рассказывает историю знаменитой Ленинки и факты, которых вы точно не знали!

История началась не с Ленина, а с Румянцевского музея

Мало кто знает, но история этого здания началась далеко не с советского времени. У истоков будущей главной библиотеки России стояла коллекция графа Николая Петровича Румянцева. Мужчина был государственным деятелем, собирателем книг, рукописей, исторических документов и редких материалов. Его собрание стало основой Румянцевского музея, а затем и будущей библиотеки.

Официальная история РГБ связывает путь учреждения с Румянцевским музеем: от хранилища в 32 345 книг до библиотеки с фондами более 50 миллионов единиц. В 1861 году было принято решение перевести Румянцевский музей в Москву. Для него выбрали знаменитый Дом Пашкова — на углу Моховой и Знаменки. А в 1862 году в этом здании разместились коллекции и библиотека Румянцевского музея. Но при чём же тут Ленин?

Почему библиотеку называют «Ленинкой»?

Как же появилось название «Ленинка»? После смерти Владимира Ленина в 1924 году его имя стали присваивать важным советским учреждениям. Так, бывшая библиотека Румянцевского музея получила новое название — Российская публичная библиотека имени В.И. Ульянова (Ленина), а уже в 1925 году стала Государственной библиотекой СССР имени В.И. Ленина. Интересно, что название сохранилось и в городской навигации: рядом с главным зданием находится станция метро «Библиотека имени Ленина». На официальном сайте РГБ она указана среди ближайших станций для проезда к библиотеке. Так что же особенного в этом здании?

Особенности здания и самой библиотеки

Однако библиотека интересна не только историей названия, но и самим зданием. Как мы уже писали, Ленинка расположена в Доме Пашкова, положение которого делает здание одним из самых эффектных архитектурных акцентов центра Москвы. Есть в этом и особая символика: здание, построенное как частный особняк, стало частью публичного культурного пространства. Когда-то оно было дворцом для избранных, а теперь связано с главной библиотекой страны. А есть ли ещё интересные факты о библиотеке имени Ленина? Конечно! Life.ru собрал топ-7 удивительных фактов об этом месте, которые вы точно не знали!

Работа в войну, но закрытие в пандемию

Библиотека продолжала обслуживать читателей, покупать книги и обмениваться изданиями с 16 странами. В 1942 году здесь открылся детский читальный зал, а в 1945-м библиотеку наградили орденом Ленина. Любопытно, что во время войны РГБ оставалась открытой для читателей, тогда как в период пандемии CoViD-19 её залы пришлось временно закрыть.

Доставка книг по рельсам

В 19-ярусном хранилище библиотеки находится около 47 миллионов единиц хранения. Чтобы быстро перемещать книги, здесь используют пневмопочту. Капсулы движутся по трубам со скоростью около 12 метров в секунду, а также телелифт, похожий на миниатюрную железную дорогу с вагонетками. Увидеть эти механизмы можно на экскурсиях по Российской государственной библиотеке.

В Ленинке отсутствует секретное хранилище для запрещённых книг

В СССР закрытый фонд существовал, сейчас все книги доступны. Однако на некоторые редкие тома (например, Библию Гутенберга 1450-х годов) нужно спецразрешение из-за особого климатического режима, а не цензуры. Сегодня прежней системы идеологических запретов нет: книги доступны читателям, но для некоторых редких изданий нужны особые разрешения. Например, та же работа с Библией Гутенберга 1450-х годов требует специального допуска из-за ценности книги и особого климатического режима хранения. Это связано не с цензурой, а с необходимостью сохранить уникальные издания.

Автором знаменитого «Цигель-цигель» была сотрудница РГБ

Говоря о Ленинке в кино, многие сразу вспоминают курилку из фильма «Москва слезам не верит». Но мало кто знает, что эффектная дама, кокетничавшая с героем Никулина в «Бриллиантовой руке», тоже была сотрудницей Ленинки.

Даже принцы ходят в Ленинскую библиотеку

Среди почётных гостей РГБ числится нынешний король Испании Филипп VI. Правда, на момент визита он ещё носил титул принца. А вот что касается Владимира Ильича Ленина, то здесь существует распространённое заблуждение: вопреки устойчивому мифу, вождь мирового пролетариата ни разу не переступал порога этой библиотеки.

Призрак библиотеки

Конечно, куда же без мистики! Среди полумрака и запаха старых книг бродит дух мецената Николая Рубакина. Он завещал перевезти свои книги в Москву, а также доставить туда свой прах. Урна с прахом некоторое время хранилась в библиотеке — с тех пор считается, что его дух остался следить за собранием.

Проклятая книга

В стенах библиотеки бродит не только призрак мецената, но и хранится якобы проклятый текст. Пётр Столыпин купил у странного старика книгу в кожаном переплёте — мистический труд с ключами Еноха, от которого не мог оторваться. Позже книга попала к Рубакину — и выяснилось, что портрет автора очень похож на того самого продавца, который должен был быть мёртв уже 200 лет.

Ну как вам? Теперь вы знаете, что библиотека имени Ленина — больше, чем просто здание в центре Москвы. А какие факты об этом месте знаете вы?