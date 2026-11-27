Россия и Украина провели обмен мирными жителями
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Россия и Украина провели очередную гуманитарную миссию по воссоединению мирных жителей с семьями. В Россию вернулись 20 человек, ещё 23 отправились на Украину. Об этом сообщает БелТА.
Обмен состоялся на белорусской территории, в пункте пропуска «Новая Гута». Большинство участников миссии — пожилые люди. Операция прошла при содействии белорусской стороны, предоставившей площадку для пересечения границы и проведения гуманитарной процедуры.
Накануне сообщалось, что Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. На Родину вернули тела 22 российских бойцов, а украинской стороне передали 250 погибших военных ВСУ. Предыдущий обмен телами погибших состоялся 22 октября на белорусском пункте пропуска «Новая Гута». Тогда российская сторона передала Киеву 252 тела, получив взамен останки 25 военнослужащих.