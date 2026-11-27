Россия и Украина провели очередную гуманитарную миссию по воссоединению мирных жителей с семьями. В Россию вернулись 20 человек, ещё 23 отправились на Украину. Об этом сообщает БелТА.

Обмен состоялся на белорусской территории, в пункте пропуска «Новая Гута». Большинство участников миссии — пожилые люди. Операция прошла при содействии белорусской стороны, предоставившей площадку для пересечения границы и проведения гуманитарной процедуры.