Россия не должна реагировать на чьи-либо ультиматумы, а должна самостоятельно обеспечивать собственные национальные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля прокомментировал условия, которые Евросоюз обозначил для участия в мирном урегулировании на Украине. Речь идёт об энергетическом перемирии и безопасном проходе судов в украинские порты.

«Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы», — подчеркнул Песков.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала два предварительных условия для начала переговоров с Россией: зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и новую договорённость о безопасном проходе судов по Чёрному морю.